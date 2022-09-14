Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, в чем причина сегодняшних успехов ВСУ на фронте и какую тактику они используют против врага.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По словам гостя программы, в численном составе ВСУ не превосходили врага, но благодаря своей внезапности, хорошей организации операции, о которой никто и не знал, подготовке своих бойцов и поставкам техники от западных партнеров, они делают значительные успехи на фронте. То есть, констатирует он, подобные результаты дал ряд причин в комплексе.

«Но прежде всего это морально-психологическая подготовка наших бойцов. Они понимают, что происходит, что они освобождают свою землю и что их ждут наши люди», - подчеркивает Виктор Ягун.

Также он объясняет, что украинские военные не идут на фронтальные действия, они не пытаются, как россияне, повторять то, что было во время Второй мировой войны: артиллерийская подготовка, уничтожение всего, что стоит впереди, а дальше продвижение танками, эшелонами, колоннами. наступления штурмовых групп. В свою очередь, рассказывает военный, ВСУ вытесняют врага и в комплексе делают то, что можно было бы сделать.

«Нам нужно сохранить инфраструктуру, нам нужно сохранить города, нам нужно сохранить наших людей прежде всего, как военнослужащих, так и мирных. Поэтому наши действия иногда выглядят даже парадоксально. К примеру, мы не заходим в города, мы их обходим. И враг понимает, что за ним сзади уже стоят наши солдаты, не впереди них, а за ними они, панически начинают отступать, потому что у них нет ни поддержки, ни логистики», - отмечает Виктор Ягун.

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