Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что только тот человек, который способен действовать, может называться субъектом.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Как понимать субъектность, кто является субъектом, а кто не является субъектом? Я глубоко убежден, что сообщества, которые состоят из людей, в целом ведут себя точно так же, как и люди. То есть вот сообщество, где огромное количество людей, ведет себя, как один отдельный человек. Это все повторяется, как вот эти фракталы, где есть маленькое, из маленького создают большое, но оно обладает теми же свойствами, что и маленькое», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, общество целиком, как и страна, и громада могут считаться либо продвинутыми, либо отсталыми, либо смелыми, либо трусливыми. Павел Себастьянович подчеркнул, что обществам приписываются те свойства, которые обычно приписываются отдельным людям.

«Что такое субъектность? Чтобы простыми словами сказать, субъектность – это способность действовать, возможность действовать. То есть вот человек, который способен действовать, он является субъектом. Если ж у человека для действий нет каких-то инструментов, нет сил, нет ума, нет видения, он субъектом не является. Он является объектом в чей-то субъектности», - отметил предприниматель.

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