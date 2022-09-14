Об этом он рассказал в своем блоге.

«Идти в контрнаступление без наступательного оружия – это проливать очень много крови. Украине для наступления нужна тяжелая техника, а также много артиллерии: не 100 гаубиц, а 1000 гаубиц, не 20 HIMARS, а 200 HIMARS», - отметил Гарри Табах.

По словам американского военного, нынешней военной помощи от Запада недостаточно для того, чтобы Украина могла освободить все свои территории: украинских военным нужно больше артиллерии, танков, самолетов, вертолетов и бронетранспортеров: одним словом – наступательного вооружения.

«Мы дали им ракеты, которые убивают радары, поэтому у россиян появились в небе плеши, что привело к тому, что украинские беспилотники начали лучше работать», - подчеркнул Гарри Табах.

Как отметил эксперт, благодаря некоторым поставленным Западом вооружения Украине удалось прорвать оборону, но для окончательной победы нужно гораздо больше оружия.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Могилевской, выступление оказалась под угрозой срыва: «Верю в чудо».

Также Politeka публиковала слова Руслана Бизеява: Фронт в современных условиях – не только линия фронта, это еще тыл, критически важная инфраструктура.





