Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, как обстоит ситуация на Херсонском направлении и когда стоит рассчитывать на освобождение Херсона.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Судя по всему действительно в очень близкое время будет освобождена та часть Херсонской области, которая на правом берегу Днепра. Дело даже не в том, как мы смотрим на карту, я вижу еще ролики россиян, которые они распространяют по сети сами. Я видел, как они переправлялись через Днепр по понтонному мосту, они даже въезжали на мост с криками «Господи, спаси и сохрани!», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По его словам, когда человек в обороняющей армии, он сидит в окопе под обстрелами, фраза «Господи, спаси и сохрани!» прозвучит нормально, потому что человек защищает свою родину, ему некуда деваться. Но, когда армия с таким криком ломится на понтон, идет в атаку, констатирует эксперт, и надеется на спасение только от Господа, это уже проблемы с логикой и способностями.

Как он объясняет, эти видео российские военные пересылают с мобильного телефона на территории Украины, конечно, мы все это получаем, поэтому глупо было вообще такое распространять. К тому же, подчеркивает политтехнолог, на видео именно те солдаты, которых переправляют на правый берег к нам сюда на Херсон.

«В обратную сторону там никого не переправляют, там только трупы едут, там живых не переправляют в ту сторону никого вообще. Люди атакуют со словами «Ура! За Родину!», а тут «Господи, спаси и сохрани!». Это внушает оптимизм относительно правобережной части Херсонской области», - утверждает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Друзенко сообщил, что власть должна больше заботиться об украинских добровольцах.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему события всегда надо рассматривать в исторической перспективе.





