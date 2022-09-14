Политолог Вадим Карасев рассказал об успехе украинские военных в ходе контрнаступления на харьковском направлении.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украинские Вооруженные Силы находятся в состоянии наступления по всей линии фронта от Харькова до Херсона. Напряженность большая, но главное – это действительно наступление», - отметил Вадим Карасев.

По словам эксперта, наступление идёт по всей линии фронта, но больше всего внимания уделяется именно харьковскому направлению – это направление оказалось наиболее успешным на данный момент для ВСУ.

«Нельзя преуменьшать и недооценивать наступательный успех и уровень подготовки украинской армии. Почти вся Харьковская область освобождена из-под оккупации: украинские военные вышли на границы с российской федерацией», - подчеркнул Вадим Карасев.

Как отметил политолог, наступление было молниеносное, поэтому российские войска не были к такому готовы.

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