Об этом он рассказал в своем блоге.
«Украинские Вооруженные Силы находятся в состоянии наступления по всей линии фронта от Харькова до Херсона. Напряженность большая, но главное – это действительно наступление», - отметил Вадим Карасев.
По словам эксперта, наступление идёт по всей линии фронта, но больше всего внимания уделяется именно харьковскому направлению – это направление оказалось наиболее успешным на данный момент для ВСУ.
«Нельзя преуменьшать и недооценивать наступательный успех и уровень подготовки украинской армии. Почти вся Харьковская область освобождена из-под оккупации: украинские военные вышли на границы с российской федерацией», - подчеркнул Вадим Карасев.
Как отметил политолог, наступление было молниеносное, поэтому российские войска не были к такому готовы.
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