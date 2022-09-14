Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что избирательное право должно существовать абсолютно для всех в демократическом государстве.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Вот эти все есть призывы, что надо там пенсионеров лишить избирательного права, некоренные народы лишить избирательного права, по IQ лишить избирательного права, бюджетников лишить избирательного права или голосов там давать столько, сколько человек платит в бюджет. Но тогда олигархи у нас будут самые главные избиратели», - отметил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, избирательное право должно существовать для всех в государстве, всеобщее избирательно право свидетельствует о прогрессе, развитии страны. Павел Себастьянович подчеркнул, что благодаря избирательному праву мы переходим от монархии к настоящей демократии, где решение принимает каждый.

Также предприниматель сообщил, что в Украине слабые демократические механизмы, поскольку у нас нет обсуждения законопроектов. Закон становится обязательным для всех, но при этом у простых граждан никто не интересуется, нравится им это или нет.

«То есть общественное обсуждение у нас не проводится, демократии в таком общепринятом смысле у нас нет», - заявил Павел Себастьянович.

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