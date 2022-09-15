Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».
Среди внешних планов россии эксперт называет раскол единства НАТО и Европейского Союза. Тем не менее, констатирует он, сегодня кремль получил еще более консолидированное НАТО с двумя новыми странами, Финляндией и Швецией, и продолжение санкционного давления со стороны ЕС.
«Следующее – россия же планировала Северный поток-2, увеличить объемы нефти и газа, которые продаются в Европейский Союз. Цель достигнута? Нет. Тем более, россия своими действиями повлекла за собой то, что Европа за эти полгода столько совершила визитов, ища газ на замену российскому, начиная с Катара и заканчивая Нигерией, Алжиром. И это необратимый процесс – постепенный отказ от российских энергоносителей», – объясняет Александр Мусиенко.
По его словам, к этому привела ошибка путина и всего его Совета безопасности. Украина, подчеркивает эксперт, тем временем только укрепляет свою силу, укрепляет свой авторитет на международной арене, действительно укрепляет свою суверенность и демонстрирует всему миру, что победить на поле боя можно даже противника, превосходящего тебя в технике, средствах и людях.
«С Украиной Рамштайн и 50 ведущих стран цивилизованного мира, с россией Северная Корея и Иран», - заключает Александр Мусиенко.
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