Военный и политический эксперт Александр Мусиенко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось и не удалось добиться российским войскам.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«За 200 дней полномасштабного военного вторжения россия не достигла ни одной стратегической цели, которую, очевидно, планировала достичь. Конечно, они сейчас могут рассказывать все, что угодно, что все цели так называемой специальной военной операции будут достигнуты, что ничего не изменилось, победа будет за ними, и тому подобное. Но давайте же посмотрим», - отмечает Александр Мусиенко.

В частности, он напоминает, что первично путин планировал захватить украинскую столицу и установить там марионеточную власть, которая выполняла бы указания кремля и во внешней, и во внутренней политике. Тем не менее, констатирует эксперт, эти цели провалены, враг не просто так отступил с Киевского и Черниговского направлений.

Кроме того, отмечает он, российское командование вообще планировало захватить большую часть Украины, в частности, промышленные города, областные центры – Харьков, Днепр, Запорожье, Одессу. Как рассказывает эксперт, соответственные попытки были, можно вспомнить и десантные корабли, которые ходили в Черном море, но противника остановили.

«Следующий момент – десакрализованная российская военная мощь. Мы помним, что накануне полномасштабного военного вторжения все эти утверждения западных аналитиков, что Украина не удержится, не то, что Киев или промышленные города, а Украина. Этого не произошло», – подчеркивает Александр Мусиенко.

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