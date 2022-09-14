Общественный деятель Андрей Пелюховский рассказал о своем способе, как решить частично проблему с безработицей и нехваткой жилья.

Об этом он рассказал в программе «Мотив» Юрия Подорожнего.

«Сейчас существует большая проблема безработицы. У нас есть уникальный шанс перевести ряд групп товаров на импортозамещение. Сейчас около 5 миллионов человек на Западе Украины: можно организовать рабочие места», - отметил Андрей Пелюховский.

По словам эксперта, сейчас много людей пребывают в поиске работы, а также существуют другие экономические проблемы, которые частично могло бы решить импортозамещение: людям, которые сконцентрированы на Западе Украины, можно создать рабочие места, на которых они будут заниматься производством товаров, что стоило бы импортозаместить.

«Мы сильны духом, но мы очень терпеливый народ. Сейчас нужно подумать о том, как обеспечить людей и организовать рабочие места. Я ездил на Запад Украины – там шикарные места, можно организовать производство, питание и жилье – этим мы убьем сразу двух зайцев», - подчеркнул Андрей Пелюховский.

Как отметил эксперт, это может решить проблему также с жильем для временно перемещенных особ на Запад Украины, ну и предоставит им работу.

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