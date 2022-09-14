Народный депутат Александр Качура сообщил, что все женщины, которые ушли на фронт, сделали это абсолютно добровольно.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я знаю много сейчас женщин, которые находятся на фронте. Они это делают добровольно, они мотивированы, они горят этим, они делают большую пользу для нашей победы», - сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, вопрос о военном учете для женщин должен быть исключительно добровольным. Женщины, стремящиеся защитить свою землю, уже воюют, а заставлять кого-то это делать бессмысленно. Александр Качура подчеркнул, что те женщины, которые хотят уйти на фронт, так или иначе это сделают.

«И эти правовые механизмы мы должны предоставить. Чтобы у них (женщин – Ред.) были гарантии рядом с мужчинами, чтобы они пользовались всеми льготами, чтобы не было никакой дискриминации. Вот именно этим должен заниматься Профильный комитет, именно этими законопроектами, которые урегулируют этот вопрос», - отметил Александр Качура.

Также народный депутат добавил, что вопрос о военном учете и запрете на выезд за границу для женщин абсурден, уже полностью снят и на сегодняшний день не актуален. Александр Качура заверил, что никаких ограничений нет.

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