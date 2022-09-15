Публицист Анатолий Якименко сообщил, что Блинкен во время своей официальной речи акцентировал внимание на ряде тем.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Вот мы начали с визита Блинкена. Я смотрел официальные отчеты о том, что он сказал. Значит, он говорил там всего три или четыре минуты, это была официальная речь. На самом деле, за три или четыре минуты каждое слово имеет значение. Что же сказал Блинкен и в какой парадигме он находится и какие месседжи он послал», – заявил Анатолий Якименко.

Как отметил публицист, Блинкен во время визита в Киев в своей официальной речи акцентировал внимание на следующих темах: коронавирус, локдаун, климатические изменения, голод, зерно и безопасность. Такая речь была представлена ​​в официальных отчетах.

«То есть, прибыв в воюющую страну, он (Блинкен – Ред.) говорит, что мы (США – Ред.) интегрированы в эту адженду, в эту повестку дня. Это говорит о том, что это была, по сути, глобальная адженда», - сообщил Анатолий Якименко.

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