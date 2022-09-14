Об этом он рассказал на своем канале.
«Денег, званий, УБД, соцгарантий никто пока не дает, и эти вопросы не мешало бы закрыть. Я молюсь каждый день, чтобы мы никого не потеряли. Но не дай Бог, война есть война. Люди воевали бок о бок в той же операционной, в той же скорой, с тем же раненым солдатом. Почему должна быть такая дискриминация добровольцев? Правительство им обязано обеспечить хоть малый социальный пакет. И это должно быть урегулировано», – сообщил Геннадий Друзенко.
По словам юриста, цифры спасенных защитников Украины, которых спасли именно медики ПДМШ, свидетельствуют о том, что добровольцы чрезвычайно важны для Украины и вносят значительный вклад в победу над врагом. Именно поэтому государство должно позаботиться о добровольцах, урегулировать вопросы с социальными пакетами и деньгами за их тяжелую работу.
«Мы по одну сторону баррикад. Как бы мы ни относились к власти, как бы власть ни относилась к добровольцам, потому что, как говорил Стус, если не будет Украины, тогда не будет и беды. То есть сейчас мы все объединены тем, что должны сохранить украинскую государственность и защитить ее. Но защитить так, чтобы дискуссия о будущем Украины, о том, за что мы сражаемся, как минимум, продолжалась», - заявил Геннадий Друзенко.
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