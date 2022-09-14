Политолог и общественный деятель Николай Волковский сообщил, что Турция изменила свое отношение к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

Николай Волковский заявил, что, если Борис Джонсон возглавит НАТО, это не будет означать, что для Украины туда будет открыта дверь и она сразу же вступит в Альянс.

«Мы понимаем, что в НАТО есть 30 независимых государств, входящих туда, и каждая страна должна наложить вето. Мы знаем, что это и страны Европейского союза, и Соединенные Штаты, и давайте не забывать Турцию, у которой также могут в той или иной внешнеполитической ситуации отличаться ее политические взгляды. Почему тогда была проблематика и почему кремль и путин настолько уверены в том, что и Швеция, и Финляндия в ближайшее время не станут членами НАТО?» – заявил Николай Волковский.

По словам политолога, в НАТО есть Турция, которая сразу выступила против вступления Швеции в Альянс, обосновав это тем, что на территории страны есть якобы террористы. Именно поэтому весь мир был ошеломлен, когда Эрдоган 28 июня накануне саммита все же подписал с руководителями Швеции и Финляндии документ, давший возможность войти в Альянс.

«У меня был оппонент, представлявший страну-агрессора – российскую федерацию. И я помню, насколько он был уверен, когда ведущий задавал вопрос, станет ли Швеция и Финляндия членами НАТО. Они были уверены, что Эрдоган никогда на это не пойдет. Он изменил свое мнение», – добавил Николай Волковский.

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