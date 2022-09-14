Об этом она рассказала на канале Вадима Трюхана.

«Я думаю, что процентов 40 не вернется. Я читала много исследований по этой теме. И именно не потому, что они не могут заставить себя. Если им будет куда возвращаться, это один вопрос. Очень многим сегодня некуда возвращаться. В Харькове, Мариуполе и многих других городах просто у людей фактически не осталось ничего», - сообщила Анна Мищенко.

Общественный деятель отметила, что дети многих украинцев пошли уже учиться в другие школы за границей. Но несмотря даже на то, что дети ходят в регулярную школу в других странах, они еще и по субботам посещают украинскую школу, чтобы не потерять возможность иметь украинскую сертификацию.

Анна Мищенко подчеркнула, что больше половины украинцев точно вернется домой. Но для того чтобы граждане возвращались домой, им необходимо предоставить место, где они смогут комфортно жить.

«То есть нужно просто понимание, где ты будешь жить, спать и есть, ведь люди, которые сегодня уезжают, они не уезжают в Лондон, Шотландию или еще куда-нибудь. Они просто ищут бесплатную крышу, еду и обучение», - добавила Анна Мищенко.

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