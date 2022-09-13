NEAR Crowd – это сервис от экосистемы NEAR, занимающийся обучением искусственного интеллекта с помощью описания случайных изображений и позволяющий зарабатывать от $200 в месяц, работая несколько свободных часов в сутки.
Приглашение можно получить после прохождения специального тестового задания (займет не больше 20 минут вашего времени) - https://ukraineisnear.com/
Работать можно даже с телефона, стоя в очереди в магазине. Для этой работы не требуется особого опыта или навыков, только внимание и умение писать.
С заданиями сможет справиться человек любого сознательного возраста.
Сама работа заключается в подробном описании событий, происходящих на изображении, которое рандомно выпадает в задаче.
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Пример рабочего задания:
Желаем всем удачи и мирного неба!