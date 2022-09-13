NEAR Crowd – это сервис от экосистемы NEAR, занимающийся обучением искусственного интеллекта с помощью описания случайных изображений и позволяющий зарабатывать от $200 в месяц, работая несколько свободных часов в сутки.

Приглашение можно получить после прохождения специального тестового задания (займет не больше 20 минут вашего времени) - https://ukraineisnear.com/

Работать можно даже с телефона, стоя в очереди в магазине. Для этой работы не требуется особого опыта или навыков, только внимание и умение писать.

С заданиями сможет справиться человек любого сознательного возраста.

Сама работа заключается в подробном описании событий, происходящих на изображении, которое рандомно выпадает в задаче.

Пример рабочего задания:

Желаем всем удачи и мирного неба!