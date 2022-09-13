Об этом он рассказал на канале «My.ua».
По мнению гостя программы, сегодня в стране нужно ввести правильное распределение денег, а также сократить влияние государства на народ и начать думать о гражданине и его свободах, что намного важнее. Армия же, отмечает он, получает сегодня достаточно средств.
«Там сейчас действительно хорошее финансирование и помощь Запада на армию идет. Дать свободу людям и у нас все будет лучше, я думаю. Надо дать человеку возможность, право на обогащение», - утверждает Юрий Коновальчук.
Как он рассказывает, сегодня в Украину действительно уменьшился приток денег из-за границы от граждан, которые ехали туда работать. Возникает вопрос, говорит политик, откуда здесь появятся рабочие места, если идет война и много производств остановилось. Поэтому он считает, что нужно делать некоторые послабления, как это было с разрешением на бесплатный ввоз автомобилей без растаможки. Гость программы напоминает, что тогда в Украину поехало много машин не для собственного передвижения граждан, а для бизнеса, армии и предприятий.
«Мы видим, что государство будет более сильное, будет одно большое сильное мощное государство с общими правилами, с невозможностью уклониться от налогообложения», - подчеркивает Юрий Коновальчук.
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Как сообщала Politeka, Кочетков объяснил, кто в Украине ответственен за решение общественно важных вопросов.
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