Юрий Коновальчук рассказал, что сегодня нужно делать украинской власти для того, чтобы в стране в условиях войны заработал рынок труда.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

По мнению гостя программы, сегодня в стране нужно ввести правильное распределение денег, а также сократить влияние государства на народ и начать думать о гражданине и его свободах, что намного важнее. Армия же, отмечает он, получает сегодня достаточно средств.

«Там сейчас действительно хорошее финансирование и помощь Запада на армию идет. Дать свободу людям и у нас все будет лучше, я думаю. Надо дать человеку возможность, право на обогащение», - утверждает Юрий Коновальчук.

Как он рассказывает, сегодня в Украину действительно уменьшился приток денег из-за границы от граждан, которые ехали туда работать. Возникает вопрос, говорит политик, откуда здесь появятся рабочие места, если идет война и много производств остановилось. Поэтому он считает, что нужно делать некоторые послабления, как это было с разрешением на бесплатный ввоз автомобилей без растаможки. Гость программы напоминает, что тогда в Украину поехало много машин не для собственного передвижения граждан, а для бизнеса, армии и предприятий.

«Мы видим, что государство будет более сильное, будет одно большое сильное мощное государство с общими правилами, с невозможностью уклониться от налогообложения», - подчеркивает Юрий Коновальчук.

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