Американский военный Гарри Табах объяснил, что украинские военные нуждаются только в наступательном вооружения, а во всём другом они отлично обеспечены.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Им не нужна помощь, особенно гуманитарная – они там не гуманизмом занимаются. Ребята там не страдают – им нужно оружие, а во всем остальном они более-менее обеспеченны», - отметил Гарри Табах.

Американский военный рассказал, что у него есть друг, который пробыл на фронте 6 месяцев, и когда он вернулся с фронта, то оказалось, что он даже немного набрал вес. Как отметил Гарри Табах, в отличии от российской армии, в украинской армии человеческое отношение к солдатам и их хорошо кормят.

«Волонтеры привозят всякие вкусности. Иногда вижу, что люди на дорогих машинах приезжают и что-то привозят», - подчеркнул Гарри Табах.

Как отметил эксперт, волонтерство в Украине очень сильно развито, а украинские военные нуждаются лишь в наступательной технике, чтобы окончательно выбить противника с нашей территории.

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