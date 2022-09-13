Доктор исторических наук Иван Патриляк рассказал о закулисной дипломатической игре, которая велась руководством СССР в первые месяцы после открытия Германией восточного фронта 22 июня 1941 года.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Общеизвестно, что в 1939 году Советский Союз заключил с Германией пакт о ненападении с тайным протоколом. Известно также о переговорах между СССР и Германией в 1940 году о разделе сфер влияния в мире», – отметил Иван Патриляк.

Но, по словам историка, все эти меры не смогли примирить величайших антагонистов два самых мощных континентальных государства того времени.

«После 22 июня 1941 г. началась самая страшная война в истории человечества. Однако за кулисами этой войны время от времени начинались дипломатические маневры. Москва и Берлин не теряли надежду на примирение, конечно, ценой распределения сфер влияния в центрально-восточной Европе», - подчеркнул Иван Патриляк.

Как рассказал доктор исторических наук, СССР тогда вел еще другую дипломатическую закулисную игру: советское руководство в первые недели войны пыталось убедить Британию открыть второй фронт, но при условии, что никто не будет тайком договариваться с Гитлером о сепаратном мере и распределении сфер влияния.

«Обе стороны обещали не подписывать сепаратный мир с Гитлером за спиной друг друга. Британцы не спешили атаковать Германию и Сталин, армии которого отступали к востоку, заволновался и сломал заключенные соглашения с Британией. В последние дни июля 1941 параллельно с переговорами в Лондоне, в московском ресторане состоялась тайная встреча между представителем Берии и болгарским послом в Москве», - сказал Иван Патриляк.

По словам историка, на этой встрече говорилось, что Болгария выступали посредником в заключении мира между СССР и Германией: болгарские дипломаты передали пожелания Сталина своим немецким коллегам, но не получили ответа.

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