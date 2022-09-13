В период со 2 по 8 сентября 2022 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 57 мер контроля и составлено 131 протокол об админправонарушениях. В частности, за нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки окружающей среды на сумму более 6 млн гривен. В добровольном и принудительном порядке в государственный бюджет в течение недели нарушители уплатили ущерб на общую сумму более 1,78 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.



Наиболее резонансное нарушение зафиксировано в Кировоградской области, где инспекторы Приднепровского округа ДЭИ (Днепропетровская и Кировоградская области) произвели расчет убытков на сумму свыше 1,95 млн. гривен за незаконную вырубку 1275 деревьев неустановленными лицами на территории с. Глинск Александрийского района. Материалы дела направлены правоохранителям в Кировоградской области. Кроме того, Инспекцией Полесского округа (Житомирская и Ровенская области) произведен расчет убытков на сумму почти 1,9 млн гривен за незаконную порубку 286 деревьев разных пород и диаметров на землях лесного фонда Дворищенского сельского совета. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

В то же время в Винницкой области государственные инспекторы предъявили претензию ГП «Жмеринское лесное хозяйство» на сумму 910 тысяч гривен за незаконную порубку 109 деревьев на территории Вендичанского лесничества. Претензия уплачена в полном объеме.