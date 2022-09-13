Об этом он рассказал на своем канале.

«Я стараюсь судить о событиях все-таки не только в сегодняшнем дне, как этого можно достичь. Я стараюсь подумать об их последствиях через тысячу лет, через десять тысяч лет, через миллион лет, а также что повлияло на эти события год назад, десять лет назад, сто лет назад, сто тысяч лет назад и хотя бы миллион лет назад», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, надо всегда думать о том, как события миллионной давности повлияли на сегодняшние события. Михаил Шейтельман подчеркнул, что, когда начинаешь смотреть на события с перспективы даже хотя бы ста тысяч лет, очень короткого периода, то становится намного легче жить.

«Понимаешь, что сам ты в общем-то во всем этом не важен, что как ты можешь сам себя изъять с общей картины мира. А надо посмотреть на мир в перспективе хотя бы 100 тысяч лет для начала. Я с возрастом понял, что вся наша цивилизация – это несколько тысяч лет, самое долгое – 10 тысяч лет. И вдруг, когда ты живешь, в одном веке пожил, в другом, то понимаешь, что свидетель здоровенного куска истории», - отметил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков объяснил, кто в Украине ответственен за решение общественно важных вопросов.

Также Politeka сообщала, что Александр Качура заявил, что фактически, происходит геноцид украинского народа, и это все поддерживается российскими гражданами.





