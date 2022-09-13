Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, находятся ли сегодня США и рф на грани ядерной войны, и объяснил, пора ли уже русским бежать из Крыма.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, между СССР и США был ядерный паритет, то есть был риск, что обе страны уничтожают взаимно друг друга. Сегодня же, констатирует он, ситуация другая: у США есть противоракетная оборона, а их ядерная мощь в разы выше, чем у рф, а российские ракеты мы уже видели, куда они попадают и как долетают.

«Поэтому нет такого противостояния. Понятно, что в случает, если россия начинает атомную войну, она будет очень быстро уничтожена. И это понимаю не только я, об этом догадывается даже путин», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Сейчас же, утверждает он, гражданам россии, которые приехали в Крым с оккупационными войсками, нужно бежать. Что же касается тех, кто был оккупирован вместе с Крымом, говорит политтехнолог, то им бежать не надо, эти люди не виноваты в наступлении вражеской армии ни по совести, ни по международным законам.

«Если какой-то гражданин россии или любой другой страны за эти 8 лет купил в Крыму недвижимость, то она будет изъята и, естественно, бесплатно, потому что эти сделки были нелегальны. Все сделки, которые проходили в Крыму за 8 лет по недвижимости, были незаконны и все они аннулируются, весь реестр недвижимости возвращается в 2014 год», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что россия потеряла в своем влиянии, в своем международном весе.

Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, какое оружие нужно Украине, чтобы приблизить момент освобождения оккупированных территорий.