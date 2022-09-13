Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что ответственность за принятие важных для общества решений возлагается на украинскую элиту.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Любая государственная власть, любой государственный аппарат – это так или иначе система принуждения. Государственная машина, руководствуясь определенными правилами, устанавливаемыми обществом, заставляет всех, кто готов нарушать эти правила, выполнять эти правила. Государственная машина, если будет сочинять эти правила, это однозначно будет тоталитарное общество, где аппарат решает абсолютно все», - сообщил Александр Кочетков.

При этом, как отметил политтехнолог, общество тоже не вырабатывает каких-либо стратегических решений, оно не способно на это. Александр Кочетков подчеркнул, что общество – это достаточно аморфная масса людей, там нет никаких структурных элементов, которые бы позволили решить те или иные вопросы.

«Это возлагается на так называемую элиту. То есть людей, которые, во-первых, понимают, что нужно делать, во-вторых, способных это делать и, в-третьих, способных получить доверие общества, чтобы общество выслушало, услышало, поняло и поддержало. Люди поддержали, доверили, но доверили контролируя происходящее», - отметил Александр Кочетков.

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