Народный депутат Александр Качура сообщил, что Британия уже не раз доказала, что она верный друг Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

«По моему глубокому убеждению, Великобритания – страна с крепкими такими демократическими институтами и государственными институтами. Если есть определенная государственная политика, она будет ее продолжать. Надеюсь, что дело Бориса Джонсона будет жить и станет по отношению к россии еще более жестким. Для меня было важным сигналом, что среди всех мировых лидеров Великобритания – это точно пятерка самых мощных стран мира», - сообщил Александр Качура.

По словам нардепа, Лиз Трасс сразу продемонстрировала свое отношение к Украине, когда во время дебатов заявила, что это и их война, война россии касается Великобритании так же, как и Украины, поэтому они и готовы предоставлять все необходимое вооружение. Александр Качура подчеркнул, что заявления Лиз Трасс, планы и первые шаги новоизбранного британского премьер-министра вызывают положительные эмоции.

«Я надеюсь, что мы увидим нового премьера в Киеве, и она станет не меньшим другом, чем Борис Джонсон для Украины. На самом деле британцы уже не словом, а делом доказали, что так оно и есть. Поэтому надежды велики, надеюсь на плодотворное сотрудничество, надеюсь, что все наши партнеры помогут победить это зло, страну-террориста», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, Жданов рассказал, что в россии знают о настоящих потерях их армии в Украине: «До восьми тысяч ежемесячно».

Также Politeka сообщала, что белорусские офицеры прозрели от ВСУ: в армии Лукашенко признались, есть ли еще желающие полезть в Украину.