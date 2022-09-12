Об этом он рассказал на своем канале.

«То, над чем надо работать, - это над созданием или над восстановлением мощного индустриального ядра. То есть без промышленности, без масштабной такой добычи полезных ископаемых и переработки Украина никем не станет. У нас должен такой нефтехим быть построен, чтобы мы из угля, газа, нефти создавали такие химические продукты современные, которые, во-первых позволят развить нашу промышленность, а во-вторых, будут во всем мире востребованы», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, в Украине аграрное сырье должно достичь такой степени переработки, чтобы было востребовано во всем мире. То есть это все должно вырабатываться в таком виде, чтобы на этом можно было создавать новое индустриальное ядро в Украине, новые биотехнологии, новые виды вооружений, новые виды лекарств.

«Это все у нас может быть сделано. Только одно нужно – законодательство, которое позволяет людям проявить свою волю, все это делать», - добавил Павел Себастьянович.

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