Об этом он рассказал на своем канале.

«А что такое субъектность, у украинского народа есть субъектность? Я говорю, что на международной арене, когда со стороны на нас смотрят, да, субъектность есть. То есть у нас есть госаппарат, власть, президент, парламент. То есть со стороны мы выглядим как субъект, сегодня, особенно когда война, Украина проявила свою субъектность», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, внешне Украина и украинский народ хоть и выглядят как субъекты, но если посмотреть на внутреннее устройство страны, то здесь субъектности не хватает. Павел Себастьянович подчеркнул, что у народа должно быть больше инструментов воздействия на госаппарат, тогда мы и внутренне сможем стать субъектами.

«Никаких у нас нет инструментов воздействия. Если назначили исполнительную власть, то мы уже никак не можем повлиять на исполнительную власть. Получается, что госаппарат для нас чужой, то есть он не наш. И если сейчас во время войны цели совпали, то есть и госаппарату надо победить путина, и нам надо победить путина, то сейчас мы для Запада субъекты», - отметил Павел Себастьянович.

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