Об этом он рассказал в своем блоге.
Как рассказывает эксперт, на предпоследнем Форуме в 2019 году за круглым столом с путиным сидели премьер-министры Индии, Японии и Малайзии, это представители действительно больших и развитых восточных стран. В этот же раз, отмечает он, все было иначе, на Форум приехали представители стран на уровень значительно ниже.
«Все остальные оказались на букву «м»: премьер-министр Монголии, Мьянмы и Микола Пашинян. Особенно, конечно, выпадает из ряда Микола Пашинян, потому что он премьер-министр Армении, а это Дальневосточный экономический форум. Армения и Дальний Восток – понимаете логику? И я не понимаю», - сообщает Михаил Шейтельман.
Он объясняет, что россия просто не смогла найти на Востоке другую страну, которая прислала бы своего лидера на этот Форум. Поэтому, констатирует политтехнолог, именно набор участников и является самым интересным на Восточном экономическом форуме, ведь он показал, как изменилось положение россии в мире.
«Понимаете, насколько россия потеряла в своем влиянии, в своем международном весе, если вот такой состав они максимум могут собрать на сцене вместе с путиным. Это все, кто согласился: непризнанный лидер Мьянмы, Микола Пашинян и премьер-министр Монголии», - заключает Михаил Шейтельман.
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Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как изменились показатели политической социологии в Украине после начала полномасштабной войны с рф.
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, какой тип войны мы сегодня наблюдаем в Украине.