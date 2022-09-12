Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Одно из ключевых правил политики центрального банка – она должна быть непредсказуема участниками рынка. Если она предсказуема, тогда эту предсказуемость рыночные игроки закладывают в свои долгосрочные стратегии и получается, что реакция меняет саму систему, которую Национальный банк пытается регулировать, и вся эта модель накрывается медным тазом», - рассказывает Алексей Кущ.

То есть, объясняет он, если Национальный банк заявляет, что учетная ставка будет 25% до 2024 года, то рынок понимает, что до этого времени не будет никакого кредитования реального сектора, а это приведет к колоссальному экономическому кризису. В этом случае, говорит эксперт, единственный вариант зарабатывать – это финансовые спекуляции.

По его словам, Национальный банк таким образом таргетирует или продуцирует эти ожидания бизнеса, что до 2024 или даже 2025 года никакого развития экономики не будет, а рассчитывать придется только на финансовые спекуляции.

«Это вообще убийственная политика, потому что мало того, что война сама по себе токсична для экономики, она сама по себе формирует негативные ожидания. А тут еще и Национальный банк формирует долгосрочные ожидания по поводу того, что, кроме финансовых спекуляций, здесь ни на чем зарабатывать будет нельзя», - заключает Алексей Кущ.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что война – это выход из всех договоров и из всех раскладов.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, какой тип войны мы сегодня наблюдаем.