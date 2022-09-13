Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Политические переговоры Украины с россией – это совсем другой вопрос, там совсем другая логика, там все тяжело, не просто и, возможно, сейчас не время для этого. Но гуманитарные переговоры действительно ведутся. В частности, ГУР ведет их по освобождению азовцев», - отмечает Павел Розенко.

По его словам, сегодня нужны конкретные действия, поэтому не стоит ждать от ООН или Международного комитета Красного Креста громких заявлений и постукиваний по столу, ведь это не приблизит освобождение азовцев. Поэтому, констатирует гость программы, они молча принимают участие в переговорах и пытаются помочь сторонам прийти к компромиссу в этих вопросах.

«Как только две стороны договорятся, они могут сделать все: и оказать гуманитарную помощь военнопленным на оккупированных территориях, и предоставить необходимую медицинскую помощь, потому что в Международном комитете Красного Креста прежде всего не военные, там медики», - подчеркивает Павел Розенко.

По словам вице-президента ККУ, как ему известно, всего два раза Международному комитету Красного Креста удалось попасть к азовцам и в очень ограниченном виде, что не отвечает потребностям и ожиданиям. То есть, говорит он, эти организации действительно могут помочь военнопленным, но для этого российская и украинская стороны должны сначала договориться.

Как сообщала Politeka, Розенко объяснил, почему Красный Крест Украины не может являться посредником в переговорах.

Также Politeka писала, что Розенко рассказал, как Красный Крест Украины изменился после российской агрессии 2014 года.





