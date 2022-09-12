Идеолог Олесь Доний рассказал, что украинский исторический пантеон нужно увеличивать, а не уменьшать, и объяснил, кто должен в него входить.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, если вспомнить все, что вообще на протяжении многих веков происходило на территории Украины, в украинской культуре и истории государства, становится понятно, что наш исторический пантеон нужно расширять, а не уменьшать.

«Кого считать, кого не считать героями – это личное чувство и право каждого из нас. Речь идет о том, чтобы мы переосмыслили этническое и культурологическое отношение к истории и вобрали всех персонажей независимо от их этнического происхождения и модели поведения», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, каждый украинец удивится, когда узнает, как много выдающихся личности родилось именно на этой земле и кого из них наша гуманитарная элита категорически не желает воспринимать как украинских персонажей.

«Я же утверждаю, что не только те, кто писал по-украински или боролся за украинское государство, есть частью нашего пантеона, но и все, кто родился на этой территории», - подчеркивает Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, что становится с человеком, предающим собственные принципы.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, почему важно осознавать себя украинцем.





