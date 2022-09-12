Специалистами Госэкоинспекции в Харьковской области в середине августа проведено обследование территории КП «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» в Харькове и зафиксировано, что 9 августа 2022 года в результате обстрелов, оккупантами разрушены и повреждены здания и сооружения объекта, чем вызвано засорение земельных участков пластиком, древесиной, черными и цветными металлами и стеклом. Площадь засора около 55 000 м2, объем образовавшихся отходов около 16 500 м3. Кроме того, российские войска уничтожили 73 зеленых насаждения на территории парка. Общая сумма причиненного ущерба составляет более 3,18 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Совершенное русскими войсками является нарушением ст. 55 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды", ст. 35 Закона Украины "Об охране земель", ст. ст. 17, 32, 33 Закона Украины "Об отходах", Закона Украины "О растительном мире".

Материалы расчетов направлены в Оперативный штаб при Госэкоинспекции и Специализированную прокуратуру Харьковской области.

Справка: КП «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» – парк в центре Харькова площадью более 130 га. Был основан в 1893-1895 годах. В 2006 г. ко Дню города была восстановлена ​​колоннада на центральном входе, а в 2007 г. – отреставрированный фонтан. В августе 2012 года парк повторно открыт после масштабной реконструкции, тогда были заменены аттракционы и проведена реставрация помещений. В частности, на территории парка находятся несколько небольших сцен, кинотеатр «Парк», детская железная дорога, подвесная канатная дорога, теннисные корты, скейт парк, фонтаны, озеро с лебедями и т.д.