Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как минимум еще один год. Поставленная задача – это освобождение всех территорий и Крыма, а это будет очень трудно сделать в ближайший период, с учетом отсутствия достаточной поставки танков и авиации», - отметил Вадим Карасев.

По словам эксперта, для проведения масштабного успешного наступления Украины на всех фронтах нужно иметь достаточно наступательной техники, а именно танков и самолетов.

«Минометы, артиллерия и джавелины сдерживают – это оружие, которое мы получали до сих пор, а наступают именно танками. Пока мы не получим достаточно помощи, это будет трудно сделать (освободить все оккупированные территории, - Ред.)», - подчеркнул Вадим Карасев.

Как отметил политолог, сейчас ситуация на фронте складывается следующим образом: россия потеряла силы и не может двигаться вперед, а для полного разбиения врага на нашей территории нужно больше западного оружия.

Как сообщала Politeka, в минобороны россии похвастались «успехами» в несуществующем городе.

Также Politeka публиковала слова Руслана Бизяева: Генштаб Украины полностью обыграл Генштаб россии на Харьковском направлении.