Об этом он рассказал на своем канале.

«В Киеве Энтони Блинкен, в Киев приезжает Госсекретарь США. И вот тут возник вопрос у многих: «А зачем он приехал?». И действительно, я подумал, а почему именно сейчас? То есть понятно, что зачем-то, это наш друг, наш союзник, но почему именно сейчас. И возникла у меня мысль, почему именно сейчас. Он приехал объяснить Президенту Зеленскому, почему Соединенные Штаты решили не объявлять россию страной-террористом», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, США объявили о своем решение не признавать россию страной-террористом, поэтому Энтони Блинкен был вынужден объяснить позицию Украине, ведь все действия рф говорят о том, что россия - страна-террорист. Именно поэтому, как отметил Михаил Шейтельман, решение США было неожиданным и требовало разъяснений.

«Формально вводить этот статус – это будет означать, что Соединенные Штаты будут обязаны вводить вторичные санкции против стран, которые торгуют с россией. Принять такое решение, объявить рф страной-террористом, будет означать отмену послевоенного устройства мира, потому что оно построено на том, что есть Совет безопасности ООН, и в нем есть постоянные члены. Россия – один из них. И вот сказать, что россия – страна-террорист, означает сказать, что все, послевоенного устройства мира больше нет», - добавил политтехнолог.

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