Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
«Война изменила все правила. Война – это выход из всех договоров и из всех раскладов, тем более такая война», - подчеркивает Михаил Шейтельман.
По его словам, после 1945 года в Европе такой войны не было. Как отмечает эксперт, даже то, что было на Балканах, все-таки не сравняется с сегодняшней войной. Поэтому, констатирует он, сегодня мы имеем новые правила, которых никто не знал и никто не мог предсказать, как и народного объединения такого уровня.
«Если взять социологию накануне вторжения в январе, то уверенных в победе над российской армией в случае ее вторжения было около 50% украинцев, что украинская армия сможет остановить вторжение, а сегодня – 90%. Понимаете разницу? Кстати, на следующий день после вторжения уже 70% было», - рассказывает Михаил Шейтельман.
Если раньше, рассуждает политтехнолог, играли в рейтинг, то сейчас и регионов как таковых практически нет, ведь вся страна мыслит одинаково. В частности, объясняет он, раньше на Востоке и Западе Украины социология показывала разные результаты, а сейчас они одинаковы и разницы нет: все поддерживают президента.
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Как сообщала Politeka, Пригеба заявил, что уверен, что Луганщина скоро снова будет под контролем Украины.
Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен заявил, что в россии произошел разрыв между пропагандой и реальностью.