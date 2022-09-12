На фоне позорного и планового «великого отступления» русских войск из Харьковщины, как-то потерялось очередное дерзкое обращение кадырова к путину и всем россиянам.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.



Он не просто, как обычно в последнее время, подверг критике так называемую «стратегию» Минобороны России, а заявил, что «выйдет на руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию».

Кроме того, Кадыров берется научить россиян настоящему патриотизму и, конечно, он сам готов вернуть все освобожденные украинские города вновь под контроль российских войск. Мол подготовленные еще 10 тысяч бойцов, которые во главе с ВЕЛИКИМ Кадыровым способны в ближайшее время дойти до Одессы?!

В Украине уже привыкли к неадекватным заявлениям Тик-ток-генералиссимуса, который в свое время «и Киев брал», поэтому с иронией отнеслись к его очередному заявлению. Но удивительно, что молчит Путин и все его пропагандисты. Ведь тональность заявления и превосходство поведения Дон-дона реально унижает не только президента РФ, но и в целом россиян как «нацию военных бездарей и оболтусов».

Конечно публичные разборки в России – это для нас хорошая новость, но остается открытым вопрос:

будет ОТВЕТ Путина – как Верховного главнокомандующего «второй в мире» или молчания, как «хромой утки» в политологическом значении этого термина?!