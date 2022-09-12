

11 сентября государство-террорист собиралось провести «референдумы» на оккупированных землях. Но что-то пошло не так, и выглядит всё очень постыдно.



Поэтому от безысходности террористы обстреляли энергетические объекты.



Это джекпот. Более эффектно упороться в нынешней ситуации было сложно.



Во-первых, массовый умышленный обстрел исключительно гражданских объектов после заявления Лаврова о готовности к переговорам. Ещё раз подчёркивает запредельную искренность намерений и вес слова российской стороны. Пламенный привет всем, кто подталкивает нас договариваться с россиянами. Обоснуйте теперь. Лавров по-своему прав – стало ещё сложнее.



Во-вторых, после очередного звонка Макрона в Кремль. Системно вытирать ноги о президента Франции – это какое-то особое извращение. К Макрону тут вопросов нет – он решает свою задачу. Но в конце концов это глумление французы воспримут лично. А им есть, чем с нами поделиться.



В-третьих, масштабный теракт 11 сентября может быть истолкован только одним способом: на арене новый глобальный лидер террористов. Россияне пеной изошли дабы убедить всех, что они тут воюют с США. Это привет Вашингтону. В Вашингтоне должны оценить символику акта. И наконец разрешить товарищу Блинкену поставить одну подпись. Признать террористов террористами. Со всеми вытекающими.



В-четвёртых. Обстрелы - ошибка. Очень несолидно. Если пытались показать тем, чьей поддержки ищут, что могут принимать сильные решения, то эффект получился обратный. Глупо выглядит. Ведь не с позиции силы, а после разгрома. Контекст всё меняет. А с теми, кто творит масштабные глупости, лучше не связываться.

В целом.



Если раньше они наводили ужас. То сейчас, даже при своей немалой военной мощи, вызывают труднопреодолимое чувство брезгливости.



Они больше не отважные варвары, обладающие некой зловещей харизмой и пусть искажённым, но понятием о доблести.



Это какие-то грязные существа, которых надо как-то удержать на дистанции, чтобы не испачкаться, пока едут ассенизаторы-дезинсекторы.



Если рассчитывали к чему-то принудить – добились обратного. Фальстарт. Теперь лишь усилится работа, чтобы снизить риски.



В общем, россияне в кратчайшие сроки совершили невозможное. Со всеми своими балетами и эрмитажами опустились в разряд трудновыводимой плесени.



Т.е., да, многие от них зависят, они въелись. Да, местами страшно с ними ругаться, местами выгодно с ними работать, поскольку они загнали себя в угол и вынуждены прогибаться.



Но это плесень, которую нужно вывести. По этому поводу формируется консенсус. Придётся долго возиться, но этот процесс уже запущен.