Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях страшна без преувеличения, особенно это касается Херсонской области, особенно это Мариуполь. В Мариуполе вообще то, что там сделала российская армия, это армагеддон. И то, что они туда сейчас бросают подачки помощи со своего барского стола, не решает ни одного вопроса», – заявляет Павел Розенко.

По его словам, кроме нехватки продуктов питания, питьевой воды и медикаментов, там стоит колоссальный вопрос о предстоящей зиме и невозможности провести отопительный сезон. К тому же, отмечает вице-президент ККУ, эвакуация граждан с оккупированных территорий, в том числе и из Мариуполя, в сторону Украины запрещена. По его словам, эту проблему не могут решить ни они, ни международные организации.

«российский Красный Крест очень серьезно нарушает принципы краснокрестного движения, на самом деле он принимал участие в принудительной депортации украинцев на территорию российской федерации, что запрещено любыми международными конвенциями», - сообщает Павел Розенко.

Как объясняет гость программы, у каждого человека должен быть выбор, в частности, альтернатива выехать не только на территорию рф, но и на ту, которую контролируют украинские власти. Тем не менее, констатирует он, сегодня такой альтернативы нет.

Как сообщала Politeka, Коваленко объяснил, почему украинцы обязательно победят в войне.

Также Politeka писала, что Розенко рассказал, как Красный Крест Украины изменился после российской агрессии 2014 года.





