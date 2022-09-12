Вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко рассказал о работе их организации, чем они занимаются, какой объем уже выполнен и кому они помогают прежде всего.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«История Красного Креста – это история зарождения волонтерства, которое сегодня проявляется. Если даже взять формальные показатели Красного Креста Украины, то на сегодня 260 тысяч украинцев эвакуированы только нашими силами, 20 тысяч тонн гуманитарной помощи только мы привлекли и раздали по всей Украине. Это колоссальные цифры. Более 5 миллионов украинцев от нас получили помощь. Мы первыми на завалах спасаем людей после бомбардировок», – рассказывает Павел Розенко.

По его словам, ККУ – это сегодня самая крупная волонтерская организация, которая помогает именно гражданским. С военными, отмечает вице-президент ККУ, они сотрудничают в том плане, что обеспечивают помощь военным медикам. Следовательно, констатирует он, с военными их организация сотрудничает, но сфера их ответственности – это гражданские украинцы.

«Потому что мы видим сегодня, что экономическое состояние страны чрезвычайно тяжелое, и сегодня у правительства просто нет достаточного финансового ресурса, чтобы помогать украинцам. Поэтому мы здесь, мы рядом», – объясняет Павел Розенко.

Как он рассказывает, ККУ оказывает гуманитарную помощь и выплачивает деньги сегодня в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской областях, также они помогают людям отстраивать разрушенное жилье. То есть, говорит гость программы, это социально-гуманитарная миссия.

Как сообщала Politeka, Розенко объяснил, почему ЧХУ не может являться посредником в переговорах и работать с военнопленными.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как можно освободить ЗАЭС от оккупантов.