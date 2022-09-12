Об этом он рассказал на своем канале.
«Они (русские – Ред.) за это должны нести полную ответственность, за эти жизни детей, за разрушенную инфраструктуру, за то, что они сломали сотни тысяч, миллионы жизней. Они должны быть изолированы. Возможно, когда они будут сидеть в этой тюрьме, которая называется россия, со своим «путлером», с этим фюрером своим, возможно, тогда им что-то дойдет, и они поймут, что нужно что-то менять», - заявил Александр Качура.
По словам нардепа, все россияне должны ощутить, что они находятся в изоляции и что они граждане страны-террориста. И мир уже реагирует на действия рф, в частности, как сообщил Александр Качура, страны Балтии уже вносят ограничения, Европейский Совет уже также фактически прекратил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с россией. Ожидается решение Совета Европы относительно ограничений.
«Фактически происходит геноцид украинского народа, и это все поддерживается, толеруется русскими гражданами, русским народом. Но они сейчас продолжают еще ездить в туристические отпуска, заниматься бизнесом, покупать имущество за границей. Единственное, куда они должны иметь возможность уехать, - это Северная Корея, это их собрат, они их поддерживают», - подчеркнул Александр Качура.
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