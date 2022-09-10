Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Мы работаем в принципах общего краснокрестного движения, но у нас совсем разные мандаты и совсем разные миссии. Мы работаем в пределах Украины и для украинцев, чтобы помочь им в это непростое время, и мы считаемся украинской организацией», – отмечает Павел Розенко.
Международный комитет Красного Креста, объясняет он, является независимой и нейтральной организацией, которая не зависит от ни одной страны и имеет возможность говорить с ними всеми, а также не подконтрольна действующему законодательству того или иного государства и имеет свою вертикаль.
«Общество Красного Креста Украины не имеет никакой возможности участвовать в переговорах или доступа вообще к этой теме с военнопленными. Потому что мы не нейтральная структура, мы украинская структура и нас другая сторона, российская федерация, не воспринимает», - подчеркивает Павел Розенко.
В то же время с Международным комитетом Красного Креста, добавляет вице-президент ЧХУ, как с нейтральным и внеблоковым посредником говорят все – и украинские власти, и российские. Попутно гость программы напоминает, что этот ее статус зафиксирован и в уставных документах Организации Объединенных Наций, и в Женевской конвенции.
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Как сообщала Politeka, Розенко рассказал, что реформирование Красного Креста Украины начали до того, как начались активные боевые действия.
Также Politeka писала о том, что Шейтельман заявил, что нельзя покидать россию одним крупным государством.