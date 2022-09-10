Об этом он рассказал на канале «Легист».

«Что с этим всем делать и как это выполнить? Опций не так много, на самом деле. Во-первых, один из действенных шагов, как мне кажется, – это добиваться на международной арене санкций против россии. Не просо даже против россии, а против «Росатома», то есть для того, чтобы россия не могла продолжать строительство своих АЭС или обслуживать АЭС, которые они построили», - сообщил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, второй вариант по обеспечению и освобождению ЗАЭС – это миротворческая миссия, но для этого необходимо согласие россии, которое она не предоставит. И следующий вариант, который, как отметил Александр Мусиенко, наиболее рискованный, несет самые большие вызовы и угрозы в процессе реализации, - это военная операция Украины по освобождению Запорожской АЭС.

«Как это сделать и какие для этого нужны инструменты? Это, конечно, должны сказать военные, которые могут быть приобщены, и сказать, возможно ли это вообще. Насколько я слышал, это теоретически возможно. Другой вопрос в том, что это несет еще, скажем так, угрозы, потому что мы понимаем, во-первых, какой это объект критической инфраструктуры. И второе, это все-таки, что эта операция может быть неудачна», – заявил Александр Мусиенко.

Как писала ранее Politeka, оккупанты могут потерять важный город: ВСУ подошли максимально близко.

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