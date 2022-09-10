Об этом он рассказал на своем канале.
Григорий Пригеба сообщил, что Старобельский район Луганской области так быстро оказался под оккупацией, поскольку, возможно, Старобельская райгосадминистрация просто не была к этому готова и не приняла вовремя необходимые меры, чтобы остановить оккупантов.
«Старобельский район уже 26-27 числа (февраля – Ред.) был под оккупацией, сразу на второй-третий день. Ведь есть факт. Вот по факту, были крепсооружения? Нет. Была тероборона? Нет», - сообщил Григорий Пригеба.
По словам Григория Пригебы, местные власти должны были позаботиться о том, чтобы в районе были установлены оборонительные сооружение, должны были организовать тероборону, чтобы была возможность дать отпор врагу. К сожалению, как сообщил общественный деятель, этого не было сделано вовремя.
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