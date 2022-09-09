К сожалению, сегодня нарушение правил обращения с отходами, и как следствие засорения и загрязнения земельных ресурсов, является одним из наиболее распространенных правонарушений среди субъектов хозяйствования и физических лиц.
Чаще инспекторы фиксируют:
- невыполнение требований по обращению с отходами (при их сборе, перевозке, хранении, обработке, утилизации, обезвреживании, удалении и захоронении);
- несанкционированный сброс и размещение отходов, в том числе бытовых, на территории населенных пунктов, водоохранных зон, мест отдыха;
- хранение и удаление отходов в несанкционированных местах или объектах, как пример, в результате проведения работ по обслуживанию транспортных средств (отработанные смазки, батареи свинцовые испорчены или отработаны, промазан песок и тряпки, шины отработаны (повреждены или загрязнены) и т.п
.; несанкционированное размещение использованных упаковочных материалов и тары.
Напоминаем, что пропитка в почву загрязняющих веществ, в том числе содержащихся в отходах, приводит к загрязнению как земельных ресурсов, так и грунтовых вод.