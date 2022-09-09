С начала года, за нарушение в сфере охраны природной окружающей среды, инспекторами рассчитано более 1,32 млрд гривен ущерба и ущерба, где наибольший размер ущерба нанесен земельным ресурсам - более 750 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

К сожалению, сегодня нарушение правил обращения с отходами, и как следствие засорения и загрязнения земельных ресурсов, является одним из наиболее распространенных правонарушений среди субъектов хозяйствования и физических лиц.

Чаще инспекторы фиксируют:

- невыполнение требований по обращению с отходами (при их сборе, перевозке, хранении, обработке, утилизации, обезвреживании, удалении и захоронении);

- несанкционированный сброс и размещение отходов, в том числе бытовых, на территории населенных пунктов, водоохранных зон, мест отдыха;



- хранение и удаление отходов в несанкционированных местах или объектах, как пример, в результате проведения работ по обслуживанию транспортных средств (отработанные смазки, батареи свинцовые испорчены или отработаны, промазан песок и тряпки, шины отработаны (повреждены или загрязнены) и т.п



.; несанкционированное размещение использованных упаковочных материалов и тары.

Напоминаем, что пропитка в почву загрязняющих веществ, в том числе содержащихся в отходах, приводит к загрязнению как земельных ресурсов, так и грунтовых вод.