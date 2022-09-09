Об этом он рассказал на своем канале.

«Очень тяжелая ситуация сложилась у противника на Херсонском направлении. То есть, по моей информации, они (россияне – Ред.) нагнали туда очень много техники, очень много профессиональных военных, десантников, и все они ждали контрнаступления. Они ждали, как в Советском Союзе, что будут кидать пушечное мясо, как и привыкли воевать российские солдаты. Но так не происходит, Украина уже перешла в форматы работы по стандартам НАТО, это очевидно. Очевидно, уже работает обученная машина», - сообщил Тарас Загородний.

По словам политтехнолога, украинские военные уже профессионально овладели западным вооружением, активизировалась партизанская работа, благодаря чему уничтожаются коммуникации россии, окончательно добивают мосты, которые россияне пытались ремонтировать. Тарас Загородний также подчеркнул, что противник сейчас столкнулся с двумя очевидными проблемами.

«Первый вопрос с топливом для тех же танков, и проблема с водой. Потому что, как все знают, Херсонская область не самая заводненная область, и там проблемы действительно есть с водой. И соответственно, что толку от танка, который невозможно заправить», - отметил Тарас Загородний.

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