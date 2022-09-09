Сегодня - День рождения духовного ОТЦА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА Ивана КОТЛЯРЕВСКОГО.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Примечательно, что накануне наш Экспертный совет по преодолению последствий русификации и тоталитаризма при Министерстве культуры и информационной политики рекомендовал демонтировать все российские имперские памятники в Полтаве.

Речь идет о:

- монумент (колонну) Славы, установленный в честь 100-летия "русской армии Петра I";

- памятник на месте отдыха Петра I, построенный в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором после битвы останавливался русский царь;

- памятник защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину, установленный в 1909 году в честь 200-летия победы в Полтавской битве.

Итак, мы рекомендовали Полтавской областной военно-гражданской администрации и Полтавскому городскому совету:

- демонтировать и убрать из общественного места русские имперские монументы;

- рассмотреть вопрос дальнейшей музеефикации ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО тех демонтированных объектов, которые имеют культурную ценность.

Правда, засилье имперского и советского наследия в нынешней Полтаве такое мощное, что даже один из центральных парков до сих пор называется… Петровским?!

Итак, наша общая задача это - общественное влияние и контроль за действиями Полтавской власти, которая в условиях войны с Россией продолжает ментально живущее в российско-советской идеологии.

Напомню, что многие рекомендации нашего Эспертного совета не выполняются ЛУНАМИ. Так, руководство Национальной музыкальной академии 3 месяц не может собрать трудовой коллектив, чтобы попрощаться с именем Чайковского, музыкой которого Путинская Россия уже несколько лет официально освящает свои олимпийские победы!

С другой стороны, требует активной просветительской деятельности продвижение имен и символов УКРАИНСКОЙ ПОЛТАВЫ.

Особого внимания заслуживает сегодняшний именинник, реальный духовный символ этого города Иван Котляревский. О его миссии как духовного ОТЦА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА справедливо отмечал еще Михаил Коцюбинский:

«С появлением «Энеиды» забыто и заброшено под деревенскую кровлю СЛОВО, словно феникс из пепла воскрес снова. Иван Котляревский показал, что и под грубой свитой бьется человеческое сердце».

Итак, творим наш УКРАИНСКИЙ МИР и чтим своих НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ! Очищаем Украину от русского мира!