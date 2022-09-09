Философ Георгий Коваленко рассказал, чем есть свобода для украинцев, и объяснил, что народ боролся за свою независимость целыми поколениями, а не получил с неба однажды утром.

Об этом он рассказал на канале My.ua.

«Независимость и свобода – это слова синонимы. Мне кажется, что эта ценность свободы, ценность независимости является одной из основных ценностей нашего народа и именно тех людей, которые эту нашу независимость и наше право на свободу защищают, используя как раз нашу волю. Якобы слова одни и те же, но на самом деле воля – это действие, то есть наша свобода действенна и независимость наша реальна», - объясняет Георгий Коваленко.

Поэтому, убежден он, нарратив о том, что украинцам легко далась независимость в 1991 году, брошен либо людьми, которые не понимают нашу историю, либо людьми, которые ставят под сомнение само понятие независимость, поскольку за нее душу и тело положили целые поколения.

«1990-е годы, я думаю, - это не то, что нам что-то упало с неба, чего мы не ожидали, за что мы не боролись, это определенный результат борьбы поколений. Тем более то, что мы сейчас ее защищаем, как раз и означает, что это ценность, которая у нас в крови и за которую мы готовы бороться, мы просто так ее не отдаем», - подчеркивает Георгий Коваленко.

Как отмечает философ, даже в военных учебниках говорится, что побеждает не оружие, а люди. К тому же, добавляет он, одним из важнейших аргументов и составляющих победы является дух народа, защищающий свою землю, и дух войска, защищающий свой народ. А в этом плане, констатирует эксперт, у украинцев однозначно преимущество перед россиянами.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, как бороться с фейковыми нарративами противника.

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