Ветеран и священник Олекса Сокол объяснил, как на фронте воспринимаются жизнь и время, и рассказал, с какого момента военные уже не боятся смерти.

Об этом он рассказал в программе «Философия войны».

«Война – это тоже жизнь, просто война – это очень ускоренная жизнь, невероятно ускоренная. Когда ты за минуты можешь проживать годы, когда ты за день можешь прожить десятилетия того, что ты мог прожить как гражданский. Не потому, что сегодня ты поговорил, а завтра ты умер, нет. А потому, что там в определенной степени все упрощается», - рассказывает Олекса Сокол.

То есть, объясняет он, на самом деле на войне все преимущественно делится на черное и белое, в гражданской жизни есть еще серое, но во время боя – нет. Что касается страха смерти, отмечает ветеран, то в известной степени воин даже начинает находить с ней общий язык. В то же время он предупреждает, что это не игра и играть в это не стоит.

По словам священника, когда человек перестает бояться смерти, это приводит к тому, что человек погибает. А перестают бояться смерти, объясняет он, те, кто перегружены, долго находятся на передовой, под обстрелами, такое напряжение приводит к тому, что человек со временем перестает реагировать.

«Когда рядом с тобой люди получают тяжелые ранения, умирают у тебя на глазах, тебя это в определенный момент выжигает. Во-первых, ты не реагируешь на внешние раздражители, ты уже не обращаешь внимания, какое время года, ты не обращаешь внимания на месяц, день, число, вокруг тебя война, ты даже не вспоминаешь, что у тебя кто-то есть в мирной жизни, ты вот там», – объясняет Олекса Сокол.

Как сообщала Politeka, Сокол объяснил, как война меняет людей в философском плане.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, как бороться с фейковыми нарративами противника.





