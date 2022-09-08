Украина готова гарантировать западным инвесторам и партнерам максимальную прозрачность в реализации общих проектов для возрождения экономики, стабилизации поставок продовольствия на внешние рынки и содействовать привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры.

Таковы первые результаты работы украинской делегации, состоящей из представителей правительства, парламента и независимых аналитических центров на Международном 31 экономическом форуме в польском городе Карпач. Здесь собралось около 3000 участников для участия в 400 дискуссионных панелях, среди которых политики и депутаты парламентов стран ЕС, представители Европейского парламента, бизнесмены и эксперты из многих стран ЕС и всего мира.

Украинское Минагрополитики подписало на полях форума меморандум с польскими коллегами о строительстве 600-километрового трубопровода мощностью 2 млн тонн в год с Волыни в порт Гданьска. По словам министра Николая Сольского, это будет проект межгосударственного партнерства с привлечением заинтересованных представителей бизнеса. «В этом месяце состоится заседание в Брюсселе министров аграрной политики стран ЕС, где будет подниматься данный вопрос. То есть это должно быть комплексное финансирование из разных источников», — сказал он, комментируя проекты по развитию инфраструктуры транспортировки украинского продовольствия на международные рынки.

На необходимости реализации общих проектов на уровне государственного и коммерческого партнерства в рамках «плана Маршалла» для развития украинской экономики во время войны и после неё подчеркнула в своем выступлении на форуме СЕО одной из наиболее крупных украинских компаний «Смарт-Холдинг» Юлия Кирьянова. По её словам, Украина для послевоенного восстановления будет нуждаться в поддержке международных партнеров и инвестициях для развития индустрий и инфраструктуры, а также для устранения барьеров в торговле с ЕС, «таможенном безвизе».

«Вы видите, как воюют украинцы, — заявил в своем выступлении Олесь Довгий, который входит в украинскую делегацию на Международном 31 экономическом форуме в Карпаче. – Мы показываем миру, каждому из вас, что мы сильные, что умеем воевать и защищать Украину, наши дома, а с ними — всю Европу и мир. Мы будем бороться не только на фронте за каждый метр нашей земли. Вместе с этим мы будем бороться за восстановление украинских городов, за достойный уровень жизни украинцев и, соответственно, за каждый цент ваших инвестиций. Мы готовы применять лучшие мировые практики, формировать сотни инвестиционных кейсов в сферах энергетики, аграрного сектора, IТ-сектора, тяжелой и легкой промышленности и проводим все необходимые реформы, чтобы соответствовать стандартам прозрачности, необходимым для привлечения западного капитала в Украину. Мы верим в возможность стремительного экономического роста и потому убеждены, что ваши инвестиции в Украину будут успешными».

Довгий выступал на форуме вместе с министром финансов Польши и главой правительственного агентства по развитию Магдаленой Жечковской и Павлом Борисом и напомнил, что Украина столкнулась с серьезным вызовом — глубоким падением экономики вследствие российской агрессии. Поэтому следующим шагом после победы Украина видит восстановление — для этого экономика страны станет прозрачной и открытой для инвестиций со всего мира. Народный депутат Елизавета Ясько выступила на форуме как промоутер Украины с докладом на панели «Западный мир и Украина – возможности, которые нельзя упустить».

Как известно, украинская тематика и безопасность Европы — ключевые на форуме в Карпаче, проходящем в этом году под лозунгом «Европа в свете новых вызовов».

Среди организаторов Международного 31 экономического форума — Сейм Польши, её правительственные органы и воеводства. Официальные институционные партнеры мероприятия — структуры Европейского Союза, среди которых Фонд регионального развития ЕС, Агентство экономического развития Бранденбурга, Американская торговая палата в Польше, крупные европейские и международные компании, среди которых Rothschild & Co, Samsung, Philips, KPMG, IKEA и Shell. Институционный партнер международного форума от Украины — семейная инвестиционная компания «DOVGIY Family Office», основанная и управляемая представителями семьи Довгих.





