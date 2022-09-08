Блогер Артемий Кодецкий сообщил, что молодежь с начала войны показала очень достойную позицию.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

Артемий Кодецкий сообщил, что украинская молодежь отреагировала очень патриотически на полномасштабное вторжение россии, показав как врагу, так и всему миру четкую и достойную позицию.

«Большое количество молодежи сразу ушло на фронт в составе самых разных подразделений: как добровольческих, так и линейных. Вот, куча молодежи сейчас занимается волонтерской деятельностью, большая куча молодежи занимается, я бы сказал, пропагандистской и агитационной деятельностью», - отметил блогер.

По словам Артемия Кодецкого, война сейчас ведется на всех фронтах, поэтому посильный вклад молодежи как в волонтерскую деятельность, так и в информационную чрезвычайно важен и приближает нас к победе. Пропагандистская деятельность украинской молодежи в Интернете, как отметил блогер, особенно способствует подъему боевого духа всего народа, не только военнослужащих.

«Конечно, некоторая часть молодежи уехала за границу, некоторая часть вообще никак не отреагировала. Но и среди более взрослых и образованных представителей нашего населения есть тоже такие люди», - добавил Артемий Кодецкий.

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