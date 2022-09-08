Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
Артемий Кодецкий сообщил, что украинская молодежь отреагировала очень патриотически на полномасштабное вторжение россии, показав как врагу, так и всему миру четкую и достойную позицию.
«Большое количество молодежи сразу ушло на фронт в составе самых разных подразделений: как добровольческих, так и линейных. Вот, куча молодежи сейчас занимается волонтерской деятельностью, большая куча молодежи занимается, я бы сказал, пропагандистской и агитационной деятельностью», - отметил блогер.
По словам Артемия Кодецкого, война сейчас ведется на всех фронтах, поэтому посильный вклад молодежи как в волонтерскую деятельность, так и в информационную чрезвычайно важен и приближает нас к победе. Пропагандистская деятельность украинской молодежи в Интернете, как отметил блогер, особенно способствует подъему боевого духа всего народа, не только военнослужащих.
«Конечно, некоторая часть молодежи уехала за границу, некоторая часть вообще никак не отреагировала. Но и среди более взрослых и образованных представителей нашего населения есть тоже такие люди», - добавил Артемий Кодецкий.
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Как писала ранее Politeka, ВСУ шаг за шагом продвигаются, заговорили о «котле» для оккупантов: «С генералами и техникой».
Также Politeka сообщала, что вклинились в оборону на 50 км: ВСУ гонят оккупантов, освобожденных населенных пунктов все больше.