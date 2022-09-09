Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Пересчет пенсий с 1 октября 2022 года будет касаться тех, кто достиг 70 лет. Доплата будет составлять 300 гривен, при этом повышение для получателей выплат в возрасте от 70 до 75 лет может быть наиболее масштабным из-за большого количества пенсионеров этой группы», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, так говорит новая министр социальной политики Оксана Жолнович, что для этой категории населения при наличии у человека полного страхового стажа минимальная пенсия будет составлять 3 тысячи гривен.

«Следует учитывать еще и тот факт, что получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 300 гривен лица в возрасте от 70 до 75 лет будут исключительно в пределах пенсионной выплаты, то есть 10 тысяч 340 гривен 35 копеек. Это значит, что пенсионеры, которые получают пенсии более 10 тысяч 340 гривен, останутся без доплаты», – добавляет Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, прибавка будет выплачиваться со дня достижения пенсионерами 70-летия, а не с начала календарного месяца, в котором родился человек. К тому же, добавляет она, еще одна новость: женщины, которые в этом году выйдут на пенсию в возрасте 60 лет, получат надбавку в размере 9% от основного размера выплаты при условии, что им до этого не назначалась какая-либо другая пенсия.

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Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, на что может повлиять отмена единого социального взноса.

Также Politeka писала, что Котенкова рассказала, какие нововведения в систему общественного здоровья планируется ввести.