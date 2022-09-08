Ветеран и священник Олекса Сокол объяснил, как война меняет людей в философском плане, и рассказал о ее главном парадоксе, связанном с ожиданием боя.

Об этом он рассказал в программе «Философия войны».

«Война – это не присущая форма бытия для человека. Война очень многое отнимает у человека, но и дает. Воины, которые видели смерть, видели ту сторону войны, которую они не увидят ни в кино, ни в книгах, которую нужно только почувствовать, только пройти, они обычно имеют такое философское отношение к жизни», - рассказывает Олекса Сокол.

В частности, объясняет он, на войне чем хуже, иногда тем лучше, как бы парадоксально это ни звучало. По словам ветерана, до полномасштабного вторжения было тяжело, а после стало легче, все дело в ожидании. Как он отмечает, когда ты знаешь, что такое полномасштабная война, знаешь, что она будет и ждешь, это гораздо хуже, чем когда ты с ней столкнулся.

Так же, добавляет гость программы, и с боем: ожидать его часто гораздо труднее, чем участвовать в нем. Кроме этого, отмечает он, тяжело ощущаются моменты, когда ты уже вышел на определенные позиции, а бой не состоялся и ты не знаешь, будет ли он, появляется нагнетание, которое переживается хуже, чем сам бой.

«Горнило боя страшное, оно адское, но это тоже определенная форма бытия. Бой на войне не длится все это время, есть еще другой период. Здесь как раз война и отличается от гражданской жизни, когда ты будто ожидаешь смерти и для тебя лучше, когда она началась, чем пока ты ожидаешь», - объясняет Олекса Сокол.

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